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Cмартфоны научились «видеть» мир

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Google запустила функцию компьютерного зрения и чтения с экрана в функции Gemini Live на Android и iOS. Теперь данная возможность доступна всем пользователям Gemini, в том числе в бесплатной версии, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Функции компьютерного зрения ранее были доступны только пользователям Pixel 9 и Samsung Galaxy S25, а позже — подписчикам платного тарифа Gemini Advanced. В апреле Google объявила о расширении этой функции на всех пользователей Android, в мае — на iOS.

Чтобы воспользоваться нововведениями, нужно открыть приложение Gemini. На Android это можно сделать, зажав кнопку питания и выбрав значок Live в нижнем правом углу. Однако в России сервис официально недоступен.

В полноэкранном режиме доступны две функции: трансляция картинки с камеры и демонстрация экрана устройства. На Android трансляция экрана возможна также через всплывающее меню «Поделиться экраном в Live-чате» при вызове искусственного интеллекта.

При демонстрации экрана можно задавать вопросы нейросети Gemini об отображаемом контенте в реальном времени. Функция работает только при открытом приложении Gemini и отключается, если свернуть приложение или выключить экран.

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Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун