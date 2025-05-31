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Радиостанция «Судного дня» передала загадочные сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Азбука морзе
Фото: © Sibnet.ru

Российская «радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир два новых закодированных сообщения, свидетельствуют записи эфира, которые ведутся в телеграм-канале «УВБ-76 логи».

Так, 29 мая в 13.03 по московскому времени прозвучало слово «лучоторг», в 19.16 — «копна». Кодовые слова традиционно сопровождались набором чисел.

До этого 22 мая УВБ-76 передала в эфир слова «беззлобие» и «хрюкостяг», чем вызвала в российском сегменте Сети вал мемов, связанных с этими странными сообщениями.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Большинство радиолюбителей считают, что она связана с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

Также УВБ-76 время от времени передает в эфир слова или словосочетания, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара в случае гибели командования.

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карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун