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Зафиксирован крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы

Источник:
Sibnet.ru
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Самый мощный в 2025 году выброс плазмы зафиксирован на Солнце 31 мая, он сопровождался сильной вспышкой, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения», — говорится в сообщении.

Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в активной области №4100, уточнили астрономы. Прогнозируется, что облако ионизированной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня.

По оценке ученых, рекордный выброс может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4. Также есть прогнозная ветвь на G5, однако она имеет всего 2% вероятности.

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