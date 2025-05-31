Зафиксирован крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы

Самый мощный в 2025 году выброс плазмы зафиксирован на Солнце 31 мая, он сопровождался сильной вспышкой, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения», — говорится в сообщении.

Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в активной области №4100, уточнили астрономы. Прогнозируется, что облако ионизированной плазмы достигнет Земли вечером 1 июня.

По оценке ученых, рекордный выброс может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4. Также есть прогнозная ветвь на G5, однако она имеет всего 2% вероятности.