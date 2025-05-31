Рубль рекордно укрепился к доллару

Российский рубль в мае стал одной из трех мировых валют, которые сильнее всего укрепились по отношению к американскому доллару.

По росту рубль уступил только ганскому седи и тайваньскому доллару. По данным аналитиков, в мае российская валюта укрепилась к доллару на 4,34%. При этом национальная валюта Ганы выросла на 37,66%, а тайваньский доллар — на 7,42%, пишет РИА Новости.

В пятерке лидеров по укреплению также оказались корейская вона (3,39%) и израильский шекель (3,07%). Среди укрепившихся валют также оказались колумбийское песо (2,72%), норвежская крона (2,61%), тайский бат (2,31%), афгани и египетский фунт (по 2,13%).

Сильнее всего по отношению к доллару в мае упала турецкая лира – показатель снизился на 1,92%. В число валют с отрицательной динамикой также попали гонконгский доллар (-1,09%), аргентинское песо (-0,59%), бразильский реал (-0,17%) и саудовский риял (-0,04%).