НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рубль рекордно укрепился к доллару

Источник:
Sibnet.ru
171 1

Российский рубль в мае стал одной из трех мировых валют, которые сильнее всего укрепились по отношению к американскому доллару.

По росту рубль уступил только ганскому седи и тайваньскому доллару. По данным аналитиков, в мае российская валюта укрепилась к доллару на 4,34%. При этом национальная валюта Ганы выросла на 37,66%, а тайваньский доллар — на 7,42%, пишет РИА Новости.

В пятерке лидеров по укреплению также оказались корейская вона (3,39%) и израильский шекель (3,07%). Среди укрепившихся валют также оказались колумбийское песо (2,72%), норвежская крона (2,61%), тайский бат (2,31%), афгани и египетский фунт (по 2,13%).

Сильнее всего по отношению к доллару в мае упала турецкая лира – показатель снизился на 1,92%. В число валют с отрицательной динамикой также попали гонконгский доллар (-1,09%), аргентинское песо (-0,59%), бразильский реал (-0,17%) и саудовский риял (-0,04%).

Еще по теме
Подозрительные переводы с 1 июня начнут блокировать
Российская экономика выработала «антитела»
Паевые инвестиции: как работают
Как взять кредит с нулевой кредитной историей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
Обсуждение (1)
Картина дня
США подтвердили готовность прекратить расширение НАТО
Зафиксирован крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы
Рубль рекордно укрепился к доллару
Подозрительные переводы с 1 июня начнут блокировать
О самом главном
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун