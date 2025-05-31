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«Спартак» стал самым убыточным футбольным клубом России

Источник:
Sibnet.ru
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Российский футбольный союз опубликовал отчет по итогам финансового года для клубов РПЛ. Худшей командой стал московский «Спартак».

«Красно-белые» оказались в минусе более чем на 2,5 миллиарда рублей. В тройке худших с финансовой точки зрения также оказались «Локомотив» (в минусе на более чем 1 миллиард рублей) и «Химки» — почти 600 миллионов.

Второй год подряд лучшие показатели у ставшего чемпионом стран «Краснодара». Прибыль за 2024 год до налогообложения превысила 13 миллиардов рублей. По итогам трансферов краснодарцы также сумели добиться прибыли в размере более 770 миллионов рублей.

В отчете отмечается, что операционные доходы «Краснодара» — 16,25 млрд рублей, а расходы — 7,3 миллиарда.

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