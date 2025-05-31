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Илон Маск представил аналог Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Компания X Илона Маска запустила бета-версию нового мессенджера под названием XChat, который является прямым аналогом Telegram.

Разработка позиционируется как мессенджер нового поколения. Функции XChat включают групповые сообщения, сквозное шифрование, режим удаления сообщений, отметки о прочтении, возможность обмена файлами, режим исчезающих сообщений.

Идея запуска защищенного мессенджера обсуждалась Илоном Маском еще два года назад, когда он возглавил компании. По всей видимости, XChat является реализацией этих намерений в рамках развития экосистемы X.

Для пользователей X вкладка для доступа к XChat располагается в боковой панели. При этом переход в мессенджер будет требовать введения PIN-кода из четырех знаков.

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Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун