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Многодетные получат приоритетное право выкупа мест в поездах

Источник:
Sibnet.ru
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РЖД запустили новый сервис, который упростит для многодетных семей путешествия в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба компании.

«Большие семьи в приоритетном порядке получат право выкупать места в поездах южных направлений. Для этого в них будет предусмотрено по два купе (восемь мест)», — говорится в сообщении.

Воспользоваться предложением можно в том случае, если все пассажиры имеют статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Проверка данных будет осуществляться автоматически.

При покупке билета необходимо выбрать отметку «места для многодетных». При этом предложение распространяется на поездки не только всей семьей, но и частично.

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Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун