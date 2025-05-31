Многодетные получат приоритетное право выкупа мест в поездах

РЖД запустили новый сервис, который упростит для многодетных семей путешествия в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба компании.

«Большие семьи в приоритетном порядке получат право выкупать места в поездах южных направлений. Для этого в них будет предусмотрено по два купе (восемь мест)», — говорится в сообщении.

Воспользоваться предложением можно в том случае, если все пассажиры имеют статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Проверка данных будет осуществляться автоматически.

При покупке билета необходимо выбрать отметку «места для многодетных». При этом предложение распространяется на поездки не только всей семьей, но и частично.