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Подозрительные переводы с 1 июня начнут блокировать

Источник:
Sibnet.ru
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Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит право приостанавливать денежные переводы россиян, сообщается на сайте финансовой разведки РФ.

Подозрительные операции для отмывания преступных доходов или финансирования экстремистской деятельности Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней, отмечается в сообщении.

Новая мера позволит специалистам останавливать подозрительные переводы, связанные с мошенничеством, отмыванием средств или финансированием экстремистской деятельности. Помимо этого, инициатива позволит пресекать незаконную деятельность дропперов.

Дропперы — это лица, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

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Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун