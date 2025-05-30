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США подтвердили готовность прекратить расширение НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Специальный посланник президента США Кит Келлог
Специальный посланник президента США Кит Келлог
Фото: JKTKMM / CC BY-SA 4.0

Обеспокоенность России расширением НАТО является справедливой, Вашингтон не хотел бы видеть Украину членом альянса, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог.

«Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и мы не единственные, кто так говорит. Я бы мог бы назвать еще четыре страны НАТО с таким подходом, а для приема в члены альянса нужно согласие всех 32 стран-членов», — уточнил чиновник в интервью телеканалу ABC News.

Он подтвердил, что Москва в ходе урегулирования конфликта с Киевом рассчитывает получить письменные обязательства НАТО, исключающие вступление в альянс Украины, Грузии, Молдавии и других бывших советских республик.

«Всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам. Это вопрос их безопасности», — подчеркнул Келлог, уточняя журналистам позицию Белого дома по данному вопросу.

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