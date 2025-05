Названа самая популярная игрушка Лабубу в России

Россияне за две недели в мае заказали более 1,3 тысячи плюшевых монстров Лабубу, отдавая предпочтение игрушкам в розовом цвете, сообщила пресс-служба CDEK.Shopping.

«Самыми популярными товарами на сегодня остаются сюрприз-боксы: Pop Mart Labubu The Monsters Tasty Macarons — 37% от всех заказов, The Monsters Have A Seat Duoduo и The Monsters Big Into Energy», — говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью пользуются два оттенка: розовый и тоффи. Также набирают популярность фирменные брелки: доля Pop Mart Labubu Tasty Macarons Lychee Berry увеличилась более чем в два раза.

При этом стоимость фирменных товаров растет — сейчас стоимость сюрприз-бокса стартует от 3744 рублей, брелок — от 2962 рублей. Набирают популярность и другие товары Labubu — кружки, сумки, чехлы для телефона.

Лабубу — это коллекционная игрушка в виде плюшевого монстра с большими глазами и улыбающимся ртом, полным острых зубов. Выпускается брендом Pop Mart. Изначально монстры были придуманы гонконгским художником Касингом Лунгом.