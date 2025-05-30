Российская экономика выработала «антитела»

Российская экономика демонстрирует устойчивость и «выработала антитела» к возможным шокам, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Несмотря на такие жесткие условия российской экономики, она демонстрирует у нас устойчивость. Мы выработали антитела к такого рода шокам», — сказал глава Минфина на лекции для студентов Финансового университета при правительстве России.

Силуанов уточнил, что «антитела» во многом выработаны за счет «продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политики», которую в последние годы проводит российское правительство.

В частности, министр отметил, что власти теперь знают, что делать с экономикой в период кризисов, и примерно понимают, как и кому помогать.