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Российская экономика выработала «антитела»

Источник:
ТАСС
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Российская экономика демонстрирует устойчивость и «выработала антитела» к возможным шокам, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Несмотря на такие жесткие условия российской экономики, она демонстрирует у нас устойчивость. Мы выработали антитела к такого рода шокам», — сказал глава Минфина на лекции для студентов Финансового университета при правительстве России.

Силуанов уточнил, что «антитела» во многом выработаны за счет «продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политики», которую в последние годы проводит российское правительство.

В частности, министр отметил, что власти теперь знают, что делать с экономикой в период кризисов, и примерно понимают, как и кому помогать.

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карат11

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ld_andrey

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Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун