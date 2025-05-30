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Минздрав введет осмотры репродуктивного здоровья детей

Источник:
Sibnet.ru
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Профилактические осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей введут в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

С сентября 2025 года в России начнут проводить первый профилактический осмотр для детей шестилетнего возраста, в дальнейшем они будут проходить ежегодно для подростков с 13 лет, передает «Интерфакс».

Среди ключевых нововведений — экспресс-тестирование уровня холестерина с использованием тестов для детей из групп риска в возрасте шести и десяти лет. Также вводится обязательное определение индекса массы тела с фиксацией отклонений в медицинской документации.

Дополнительно для полуторагодовалых детей предусмотрен скрининг с участием родителей, при выявлении рисков нарушений психического развития ребенок будет направлен к неврологу. Все изменения направлены на раннюю диагностику угроз здоровью и развитию.

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