НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Троих убитых на дне рождении подростков похоронили в Байкальске

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Дом в СНТ «Горный Байкал», где 17-летний подросток зарезал четырех сверстников
Фото: © прокуратура Иркутской области «Горный Байкал»

Похороны троих убитых на праздновании дня рождения подростков прошли в Байкальске в пятницу.

«Сегодня в Байкальске похоронили троих детей. Весь город пришел проводить их в последний путь», — написала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в телеграм-канале.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский в телеграм-канале отметил, что проводы детей в последний путь — это событие, сопряженное с глубокими эмоциями и требующее особой подготовки. Он выразил соболезнование семьям погибших и попросил не отпускать детей на похороны без сопровождения взрослых.

По данным местных СМИ, с Свято-Троицком храме состоялась панихида по 16-летней девочке и 14-летнему мальчику, еще одного школьника 13-ти лет проводили в ритуальном зале. На прощание собрались сотни горожан.

Убийство четырех подростков произошло в ночь на 28 мая в дачном доме в СНТ «Горный Байкал». Компания отмечала день рождения, распивая спиртное. Один из парней набросился на друзей с ножом, затем поджег помещение, и сам скончался в пожаре. Еще четверо школьников находятся в больнице.

СК расследует уголовные дела об убийстве, и «вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий». Задержаны два человека, купившие подросткам алкоголь.

Еще по теме
Задержаны подозреваемые в покупке алкоголя подросткам в Байкальске
Спиртное участникам вечеринки с резней в Байкальске купил 18-летний
Китаец на параплане случайно установил мировой рекорд. ВИДЕО
Массовое убийство подростков: что случилось в Байкальске?
смотреть все
ЧП #Происшествия #Криминал #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
34
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
25
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
18
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
14
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины