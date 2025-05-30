Троих убитых на дне рождении подростков похоронили в Байкальске

Похороны троих убитых на праздновании дня рождения подростков прошли в Байкальске в пятницу.

«Сегодня в Байкальске похоронили троих детей. Весь город пришел проводить их в последний путь», — написала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в телеграм-канале.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский в телеграм-канале отметил, что проводы детей в последний путь — это событие, сопряженное с глубокими эмоциями и требующее особой подготовки. Он выразил соболезнование семьям погибших и попросил не отпускать детей на похороны без сопровождения взрослых.

По данным местных СМИ, с Свято-Троицком храме состоялась панихида по 16-летней девочке и 14-летнему мальчику, еще одного школьника 13-ти лет проводили в ритуальном зале. На прощание собрались сотни горожан.

Убийство четырех подростков произошло в ночь на 28 мая в дачном доме в СНТ «Горный Байкал». Компания отмечала день рождения, распивая спиртное. Один из парней набросился на друзей с ножом, затем поджег помещение, и сам скончался в пожаре. Еще четверо школьников находятся в больнице.

СК расследует уголовные дела об убийстве, и «вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий». Задержаны два человека, купившие подросткам алкоголь.