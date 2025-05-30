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Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Источник:
ТАСС
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Прямые переговоры президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа по украинскому урегулированию возможны только после достижения результатов на переговорах делегаций России и Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на то, что Россия и Украина 2 июня смогут завершить технический этап переговоров, после чего можно было бы провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины.

«Путин неоднократно говорил, что он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, «если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут - тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне».

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карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...