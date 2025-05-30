НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова рассказала об истерике Киева перед новыми переговорами

Источник:
Первый канал
421 1
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © МИД России

Киев устроил истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, пытаясь набить себе цену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Это у них так всегда. Помните строчку из песни — "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу"? Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такую же истерику, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что таким образом и надо относиться к очередной волне информационного шума. «Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки», — пояснила представитель МИД России.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.

Киев же потребовал предоставить ему российский меморандум до начала второго раунда переговоров. Москва отказала.
Еще по теме
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
Вучич отреагировал на обвинения Сербии в поставках оружия Украине
Небензя представил выбор Украине — мир или военное поражение
Путин принял вдову Синдзо Абэ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...