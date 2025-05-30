Захарова рассказала об истерике Киева перед новыми переговорами

Киев устроил истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, пытаясь набить себе цену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Это у них так всегда. Помните строчку из песни — "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу"? Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такую же истерику, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Она отметила, что таким образом и надо относиться к очередной волне информационного шума. «Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки», — пояснила представитель МИД России.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.

Киев же потребовал предоставить ему российский меморандум до начала второго раунда переговоров. Москва отказала.