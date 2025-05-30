Подтверждение смены пароля доверенным лицом добавят на «Госуслуги»

Минцифры РФ добавит на портале «Госуслуги» возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Минцифры в III квартале реализует возможность подтверждения смены пароля на "Госуслугах" доверенным лицом. При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на "Госуслугах"», — приводит ТАСС слова Шадаева.

По его словам, включение этой функции будет добровольным и поможет защитить аккаунт от мошенников. Так как подтверждать смену пароля нужно будет не только владельцу аккаунта, но и тому человеку, которого он выбрал доверенным лицом.

Ранее стало известно, что мошенники стали через мессенджер Telegram похищать пароли от «Госуслуг».