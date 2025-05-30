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Подтверждение смены пароля доверенным лицом добавят на «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры РФ добавит на портале «Госуслуги» возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Минцифры в III квартале реализует возможность подтверждения смены пароля на "Госуслугах" доверенным лицом. При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на "Госуслугах"», — приводит ТАСС слова Шадаева.

По его словам, включение этой функции будет добровольным и поможет защитить аккаунт от мошенников. Так как подтверждать смену пароля нужно будет не только владельцу аккаунта, но и тому человеку, которого он выбрал доверенным лицом.

Ранее стало известно, что мошенники стали через мессенджер Telegram похищать пароли от «Госуслуг».


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карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...