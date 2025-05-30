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Вучич отреагировал на обвинения Сербии в поставках оружия Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент Сербии Александар Вучич пообещал не исполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

Службы внешней разведки (СВР) России ранее заявила о том, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, поставляют боеприпасы киевскому режиму.

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта. Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — приводит ТАСС заявление Вучича.

По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. «Не хотел бы раскрывать детали нашего разговора», — сказал президент Сербии.

Вучич отметил, что сталкивался с обвинениями и в поставках вооружений России. «На прошлой неделе на меня накинулись двое послов, утверждая, что мы через турецкую фирму поставили боеприпасы в Российскую Федерацию и что на фронте со стороны России были замечены сербские боеприпасы», — отметил он.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие
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Топ комментариев

corrector

Гренландию и Канаду уже присоединил к США что ли? Китай нагнул в экономической войне? .. а, нет..

corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун