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Россия нарастила экспорт сжиженного газа, несмотря на санкции

Источник:
Sibnet.ru
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Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 2,1 миллиона тонн, следуют из итогового отчета Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Россия сохранила за собой четвертое место по объемам поставок сжиженного природного газа на мировой рынок, внеся самый ощутимый вклад в их совокупный рост в прошлом году, приводит «Российская газета» данные GIIGNL.

Россия по итогам 2024 года увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 2,1 миллиона тонн по сравнению с результатом 2023 года, с 31,4 до 33,5 миллиона тонн, сказано в отчете.

Больше России в 2024 году СПГ экспортировали США — 85,4 миллиона тонн, Австралия — 79,2 миллиона тонн и Катар — 78,2 миллиона тонн. Глобальный рынок СПГ в 2024 году вырос с 401 до 406 млн тонн, из которых более трети пришлось на поставки из России.

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Экономика #Недра и ТЭК
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