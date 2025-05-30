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Небензя представил выбор Украине — мир или военное поражение

Источник:
ТАСС
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Фото: © постпредство России при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стоит перед выбором — либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое поражение на поле боя.

«Выбор сейчас за Украиной. Мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — приводит ТАСС слова Небензи, сказанные им на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред отметил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока Киев будет провоцировать Москву.

«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — подчеркнул дипломат.

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Политика #Мир #Военная политика
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