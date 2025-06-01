Россиянки за загар в излишне откровенном виде в общественных местах могут схлопотать штраф до одной тысячи рублей, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Загорать в купальнике в парке законом не запрещено. «В общественных местах нельзя загорать обнаженным или топлес. За это привлекают к ответственности по статье КоАп 20.1 "Мелкое хулиганство". Грозит от 500 до 1000 рублей штрафа», — сказал «Прайм» Соловьев.

По его словам, лучше не загорать вблизи храмов, поскольку это может быть расценено как оскорбление чувств верующих, за что предусмотрена ответственность. Также лучше воздержаться от принятия солнечных ванн вблизи школ и детских учреждений.

Юрист также напомнил, что отдыхающих на пляже могут оштрафовать, если они распивают спиртные напитки (от 500 до 1 500 рублей) или нецензурно выражаются (от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток).