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Онищенко предложил проверить влияние Лабубу на психику

Источник:
Sibnet.ru
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Игрушка Лабубу, ставшая невероятно популярно, должна быть проверена специалистами с точки зрения ее влияния на детскую психику, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«У нас в Российской академии образования создан специальный совет, где педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику ребенка. И вот если этого одобрения не было, то эти игрушки нужно запрещать», — сказал Онищенко ТАСС.

Он отметил тенденцию, что современные дети все больше интересуются необычными, а порой и страшными игрушками.

Лабубу — одна из героинь серии рассказов «Монстры» художника Касинга Лунга. Это девочка-эльф с кроличьими ушами, большими глазами и зубастой улыбкой. С 2019 года брелоки, фигурки и игрушки Лабубу выпускает китайская компания Pop Mart.

Лабубу превратились в популярный элемент современной молодежной субкультуры с подачи k-pop-звезды Лисы. Ими заинтересовались актеры и блогеры. Весной 2025 года тренд добрался до России.

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Топ комментариев

corrector

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corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

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Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун