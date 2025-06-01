Какие изменения вступят в силу с 1 июня

Ряд значительных изменений в законодательстве, которые затронут различные сферы жизни россиян, вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Ужесточится порядок снятия самозапрета на кредит. Теперь для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Это нововведение направлено на защиту от мошенников.

С 1 июня вступит в силу закон, который ограничит подозрительную выдачу наличных средств. Банки обязали проводить более строгую проверку всех операций, которые могут показаться подозрительными. Ужесточат контроль и за подозрительными переводами.

Еще одно нововведение, направленное против мошенников — задержка доставки СМС с кодами, которые банки и Госуслуги отправляют для подтверждения операций. Сообщения нельзя теперь будет получить во время звонка. Мошенники не смогут быстро выведать коды у жертв.

Вступит в силу запрет на использование иностранных мессенджеров для передачи финансовых данных и проведения операций. Это решение направлено на защиту национальной безопасности и защиту данных граждан.

Социальные выплаты

Одним из ключевых изменений станет повышение социальных выплат. Это нововведение затронет:

пенсионеров старше 80 лет. Для этой группы граждан фиксированная выплата будет удвоена, что в среднем составит 8907,7 рубля;

инвалидов: Люди с инвалидностью I группы, также смогут рассчитывать на такую же удвоенную фиксированную выплату;

пенсионеров с иждивенцами: им повысят фиксированную страховую пенсию на треть от ее суммы, что составит 2969,23 рубля.

С 1 июня доходы подростков, не достигших 18 лет, перестанут учитывать в расчете среднедушевого дохода семьи. Это нововведение призвано улучшить доступ к социальным выплатам и пособиям для семей с детьми.