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Путин принял вдову Синдзо Абэ

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и Акиэ Абэ — вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Президент России Владимир Путин и Акиэ Абэ — вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Фото: © пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — сказал Песков.

Кремль опубликовал кадры встречи. Путин преподнес Акиэ Абэ пышный букет цветов и пожал ей руку.

Во время беседы президент отметил, что Абэ сделал многое для развития российско-японских отношений. Он подчеркнул, что экс-премьер Японии хотел полностью восстановить сотрудничество между странами.

После встречи Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии свой лимузин Aurus, чтобы она успела на премьеру обновленного балета «Конек-горбунок» в Большой театр.

Японское агентство Kyodо отметило, что встреча президента России с вдовой экс-премьера Японии может быть «сигналом улучшения отношений» двух стран.

Смерть Синдзо Абэ

Синдзо Абэ был убит 8 июля 2022 года во время выступления с речью в японском городе Нара перед выборами в верхнюю палату парламента. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия.

Абэ был доставлен в больницу на вертолете спасательных служб. Врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, но спасти бывшего премьера не удалось.

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Убийство экс-премьер-министра стало шоком для Японии, привыкшей считать себя безопасной страной. Кремация Абэ состоялась 11 июля, а в сентябре были организованы государственные похороны и прощание для граждан, в ходе которых отдать дань уважения Абэ пришли 26 тысяч человек.

У Абэ за время премьерства сложились теплые дружеские отношения с Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз, обращались друг к другу на «ты».

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Топ комментариев

corrector

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corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун