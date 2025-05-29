Задержаны подозреваемые в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске, где один из парней убил четверых сверстников и ранил еще четверых, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Компания подростков праздновала день рождения в СНТ «Горный Байкал». В ночь на 28 мая 17-летний парень напал с ножом на друзей. Он убил 13-летнего и двух 14-летних мальчиков и 16-летнюю девочку. Затем поджег дом, в котором погиб. Еще четверо несовершеннолетних попали в больницу.

СК завело дело об убийстве, а также расследует «вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий» (статья 151 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на четыре года.

Задержаны и допрошены двое подозреваемых. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что один из задержанных — брат нападавшего.