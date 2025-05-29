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Задержаны подозреваемые в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Источник:
Sibnet.ru
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Один из подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске
Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске, где один из парней убил четверых сверстников и ранил еще четверых, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

Компания подростков праздновала день рождения в СНТ «Горный Байкал». В ночь на 28 мая 17-летний парень напал с ножом на друзей. Он убил 13-летнего и двух 14-летних мальчиков и 16-летнюю девочку. Затем поджег дом, в котором погиб. Еще четверо несовершеннолетних попали в больницу.

СК завело дело об убийстве, а также расследует «вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий» (статья 151 УК РФ). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на четыре года.

Задержаны и допрошены двое подозреваемых. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что один из задержанных — брат нападавшего.

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Топ комментариев

corrector

Гренландию и Канаду уже присоединил к США что ли? Китай нагнул в экономической войне? .. а, нет..

corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун