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Россиянка родила младенца с неизвестным полом

Источник:
Sibnet.ru
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Женщина в Тюмени родила ребенка, пол которого врачи не смогли определить, следует из доклада Роспотребнадзора, опубликованного на сайте ведомства.

«В 2024 году зарегистрирован один случай рождения ребенка с неизвестным полом», — говорится в отчете ведомства. В 2023 году в регионе родилось шесть младенцев с диагнозом «нарушение формирования пола».

Подобные случаи связаны с атипичным развитием половых органов, которые не соответствуют стандартным мужским или женским характеристикам. Основными причинами такого явления выступают генетические мутации или хромосомные аномалии.

Для точного определения пола в таких ситуациях требуется проведение специального исследования хромосомного набора.

Специалисты отметили, что подобные случаи требуют особого внимания специалистов и индивидуального подхода к дальнейшему наблюдению и развитию ребенка.

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Топ комментариев

corrector

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corrector

Терпение Трампа скоро кончится и он перестает помогать России, а нет он и не помогал, он помогает...

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

Captain Nemo

Вот тебя эксперта никто не спрашивает оселедцовый барнаульский клоун