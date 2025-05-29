Россиянка родила младенца с неизвестным полом

Женщина в Тюмени родила ребенка, пол которого врачи не смогли определить, следует из доклада Роспотребнадзора, опубликованного на сайте ведомства.

«В 2024 году зарегистрирован один случай рождения ребенка с неизвестным полом», — говорится в отчете ведомства. В 2023 году в регионе родилось шесть младенцев с диагнозом «нарушение формирования пола».

Подобные случаи связаны с атипичным развитием половых органов, которые не соответствуют стандартным мужским или женским характеристикам. Основными причинами такого явления выступают генетические мутации или хромосомные аномалии.

Для точного определения пола в таких ситуациях требуется проведение специального исследования хромосомного набора.

Специалисты отметили, что подобные случаи требуют особого внимания специалистов и индивидуального подхода к дальнейшему наблюдению и развитию ребенка.