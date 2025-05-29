Путин пообещал ввести льготы для многодетных отцов

Необходимо проработать вопрос введения льгот для многодетных отцов, заявил президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из разных регионов РФ.

«Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим. Нам надо просто довести это до конца», — цитирует Путина РИА Новости.

Согласно указу Владимира Путина от 23 января 2024 года, многодетной является семья, где воспитывают не менее трех детей, как родных, так и приемных.

Такие семьи могут рассчитывать на государственные пособия, меры поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин.

По данным правительства на конец 2024 года, в стране за последнее десятилетие вдвое выросло количество многодетных. 2,4 миллиона семей растят и воспитывают около 7,7 миллиона детей.