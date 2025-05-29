НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сербия оказала Украине военную помощь

Источник:
Sibnet.ru
826 9

Сербский военно-промышленный комплекс продолжает поставки боеприпасов киевскому режиму вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки РФ.

Помощь исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», говорится в сообщении. В поставках участвуют крупнейшие компании ВПК Сербии, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan.

ВПК Сербии использует для прикрытия «антироссийских действий» фальшивые сертификаты конечного пользователя и помощь стран-посредников. Среди них страны НАТО: Чехия, Польша, Болгария, также встречаются варианты с привлечением африканских государств.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — подчеркнуло ведомство.

Еще по теме
Кремль ответил на требование Киева немедленно передать меморандум
Лавров назвал дату второго раунда переговоров Украины и России
Зеленский запросил трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
Лукашенко поручил вырастить картошку для России
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
34
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
25
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
25
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
18
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
14
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины