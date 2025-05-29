Сербский военно-промышленный комплекс продолжает поставки боеприпасов киевскому режиму вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки РФ.

Помощь исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», говорится в сообщении. В поставках участвуют крупнейшие компании ВПК Сербии, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan.

ВПК Сербии использует для прикрытия «антироссийских действий» фальшивые сертификаты конечного пользователя и помощь стран-посредников. Среди них страны НАТО: Чехия, Польша, Болгария, также встречаются варианты с привлечением африканских государств.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — подчеркнуло ведомство.