Разработан аппарат для получения бензина из воздуха

Компания Air Company из США представила революционную установку Airmade, которая превращает углекислый газ из атмосферы в синтетический бензин, сообщается в официальном блоге стартапа.

Компактный аппарат способен производить до одного литра топлива в день, используя только воздух, воду и возобновляемую электроэнергию. Технология основана на процессе электрохимического восстановления углекислого газа.

Установка захватывает углекислый газ из воздуха, смешивает его с (полученным из воды путем электролиза водородом и с помощью катализатора преобразует в углеводороды. Полученное топливо химически идентично обычному бензину.

Пока установка производит лишь небольшие объемы, но компания в дальнейшем планирует масштабировать технологию. Пока коммерческому внедрению аппарата мешает высокая стоимость из-за энергозатрат на электролиз.

Однако в перспективе для получения электроэнергии можно будет использовать солнечные или ветровые электростанции, что удешевит производство. Такие установки могут быть востребованы на отдаленных территориях.

Разработчики подчеркивают, что предложенный способ является углеродно-нейтральным — при сжигании топлива выделяется ровно столько диоксида углерода, сколько было извлечено из воздуха.