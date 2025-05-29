Археологи попробовали хлеб из бронзового века

Хлеб возрастом более 5 тысяч лет

Испеченный 5300 лет назад хлеб оценили в Турции. Археологи нашли обгоревший ломоть диаметром около 12 сантиметров под входом в древнее жилище, построенное в начале бронзового века.

Исследователи считают, что хлеб намеренно сожгли и закопали во время строительства дома по древнему обычаю. Владельцы жилища считали, что это принесет семье изобилие и благополучие, говорится в статье ученых, опубликованной Phys.org.

После тщательного анализа находки выяснилось, что ломоть испечен из муки грубого помола, сделанной из семян древнего сорта пшеницы под названием эммер, а также чечевицы. Вместо дрожжей при его приготовлении использовали сок неизвестного растения.

Используя древний рецепт, пекари воссоздали продукт. Вместо эммера, который в Турции давно уже не растет, был использован очень похожий на него современный сорт Кавилджа. Отмечается, что хлеб получился сытным, без консервантов и глютена.