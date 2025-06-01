НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Астрономы нашли новый дом для человечества после гибели Солнца

Источник:
«Газета.ру»
161 1
Спутник Юпитера — Европа
Спутник Юпитера — Европа
Фото: NASA / Jet Propulsion Lab-Caltech / SETI Institute

Система Юпитера может на время стать пригодной для жизни человечества после катастрофического затухания Солнца, смоделировали планетологи из Корнелльского университета.

Катастрофа произойдет через 12 миллиардов лет. Расширяющееся Солнце поглотит Меркурий и Венеру, а Земля превратится в безжизненный раскаленный шар. Но этого процесса будет и оборотная сторона: он сделает обитаемыми некоторые ледяные миры, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный на портале научных материалов arXiv.

Покрытая многокилометровым слоем льда Европа (спутник Юпитера) получит шанс на потепление. Сублимация поверхностных льдов создаст разреженную атмосферу из водяного пара, которая может просуществовать несколько сотен тысяч лет.

Юпитера — газовый гигант, оказавшись в новой обитаемой зоне, сам претерпит значительные изменения. Его верхние облака превратятся в яркие водяные образования. Это повлияет на освещенность Европы и ускорит процесс таяния ее ледяного панциря.

Хотя большая часть водяного пара улетучится в космос, часть может оставаться в атмосфере спутника достаточно долго, чтобы создать временные условия для потенциального развития жизни.

Еще по теме
Зафиксирован крупнейший в 2025 году выброс солнечной плазмы
Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
Ученые предупредили о магнитных бурях 28 мая
SpaceX потеряла прототип Starship в ходе испытательного полета
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
Чего нельзя писать в комментариях к денежным переводам
Трамп обвинил Путина в «игре с огнем»
Кремль ответил на требование Киева немедленно передать меморандум
Обсуждение (1)
О самом главном
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

карат11

Следующий этап - выходить из машины и делать "КУ" проезжающему кортежу с цветомузыкой!

колобок11

А давайте ещё олигарха привлечём за призыв отмены пенсий! Пусть полы моет!

gena415

а укрофашисты , тоже немедленно передадут меморандум?

ld_andrey

Дело ведь не в сербах, дело в капитализме. "Нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради...