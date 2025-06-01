Астрономы нашли новый дом для человечества после гибели Солнца

Система Юпитера может на время стать пригодной для жизни человечества после катастрофического затухания Солнца, смоделировали планетологи из Корнелльского университета.

Катастрофа произойдет через 12 миллиардов лет. Расширяющееся Солнце поглотит Меркурий и Венеру, а Земля превратится в безжизненный раскаленный шар. Но этого процесса будет и оборотная сторона: он сделает обитаемыми некоторые ледяные миры, приводит «Газета.ру» отчет ученых, опубликованный на портале научных материалов arXiv.

Покрытая многокилометровым слоем льда Европа (спутник Юпитера) получит шанс на потепление. Сублимация поверхностных льдов создаст разреженную атмосферу из водяного пара, которая может просуществовать несколько сотен тысяч лет.

Юпитера — газовый гигант, оказавшись в новой обитаемой зоне, сам претерпит значительные изменения. Его верхние облака превратятся в яркие водяные образования. Это повлияет на освещенность Европы и ускорит процесс таяния ее ледяного панциря.

Хотя большая часть водяного пара улетучится в космос, часть может оставаться в атмосфере спутника достаточно долго, чтобы создать временные условия для потенциального развития жизни.