Приложение «Авито» исчезло из AppStore

Приложение «Авито» исчезло из магазина приложений Apple, сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.

«Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из AppStore. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах», — говорится в сообщении.

Представители площадки попросили пользователей не удалять приложение с телефона, либо пользоваться сервисом через мобильный браузер.

Приложение «Авито» уже пропадало из App Store. Например, в прошлый раз его заблокировали 23 июля 2024 года. Через некоторое время программу вернули, при этом Apple не стала раскрывать причины этих решений.