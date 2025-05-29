Кремль ответил на требование Киева немедленно передать меморандум

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, Москва пока не получила ответ Киева на предложение провести встречу в Стамбуле в ближайший понедельник. «Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное», — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта.