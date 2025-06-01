Европа допросилась до размещения «Орешника» в Белоруссии

Российские ракетные комплексы средней дальности «Орешник» будет размещены в Белоруссии уже до конца 2025 года, приводит издание Military Watch Magazine секретаря Совета безопасности страны Александра Вольфовича.

«К концу года, я думаю, решение, которое приняли главы наших государств вступит в практическую плоскость. Вопросы эти отработаны, места размещения “Орешника” на территории Белоруссии уже определены, идет подготовка плановым порядком. <…> Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов – России и Белоруссии», — сказал Вольфович.

Дальность «Орешника», его улучшенные проникающие способности и возможность точного поражения целей по всей Европе вызвали серьезную тревогу в странах Запада, отмечает Military Watch Magazine.

Ранее в Белоруссии были размещены баллистические ракеты малой дальности «Искандер-М» в ядерном исполнении. В мае 2022 года Москва и Минск объявили о совместной разработке новой модификации — как ожидается, с увеличенной дальностью.

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Ракета «Орешника» имеет дальность полета 4 тысячи километров и оснащена несколькими гиперзвуковыми боеголовками с возможностью индивидуального наведения. Ракета может быть как в обычном, так и в ядерном исполнении, при этом ожидается, что большинство единиц, развернутых в Белоруссии, будут именно ядерными.

Первое боевое применение «Орешника» состоялось 21 ноября 2024 года. Россия тогда нанесла удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске.