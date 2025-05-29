Ветеран специальной военной операции, участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что проводятся следственные мероприятия. Спецслужбы и правоохранительные структуры работают на месте ЧП. Владимиров не исключил, что взрыв был терактом.

Гурциев занимал пост первого заместителя главы Ставрополя. Он проработал на этой должности восемь месяцев.

В 2012-м Гурциев окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге. В зоне СВО возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Суворова и Жукова.