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Ветеран СВО и участник «Времени героев» погиб при взрыве в Ставрополе

Источник:
Sibnet.ru
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Ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев
Ветеран СВО и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев
Фото: © t.me/vremyageroev

Ветеран специальной военной операции, участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил, что проводятся следственные мероприятия. Спецслужбы и правоохранительные структуры работают на месте ЧП. Владимиров не исключил, что взрыв был терактом.

Гурциев занимал пост первого заместителя главы Ставрополя. Он проработал на этой должности восемь месяцев.

В 2012-м Гурциев окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге. В зоне СВО возглавлял Центр боевого управления авиацией. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Суворова и Жукова.


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