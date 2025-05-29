Спиртное участникам вечеринки с резней в Байкальске купил 18-летний

Алкоголь подросткам, чья вечеринка в Байкальске Иркутской области закончилась убийствами, приобрел 18-летний молодой человек, сообщил глава регионального управления СК Анатолий Ситников.

«К трагедии привели два фактора. Первое — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второе – достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которых приобрел для них 18-летний молодой человек», — пояснил руководитель Ситников на оперативном совещании у губернатора Игоря Кобзева. Его слова опубликовал в телеграм-канале глава региона.

Кобзев поручил разобраться в ситуации с приобретением алкоголя. Он отметил, что пострадавшие и погибшие дети учились в одной школе, занимались спортом, их положительно оценивают педагоги.

«Нужно ответить на вопросы, почему дети разного возраста оказались в одной компании ночью на даче? Почему они остались без контроля взрослых?» — задал вопросы губернатор.

Компания подростков 27 мая отмечала день рождения в дачном доме. Ночью 17-летний парень напал с ножом на других. Он убил 16-летняя школьницу, 13-летнего и двух 14-летних подростков. Молодой человек устроил пожар и сам в нем же погиб. Еще четверо школьников попали в больницу.