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Июньскую пенсию выплатят досрочно

Источник:
РИА Новости
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Российским пенсионерам, которые должны были получить пенсию после 12 июня, начислят ее досрочно из-за длинных выходных, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат», — сказал РИА Новости Говырин.

По его словам, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств.

В таком случае пенсии перечислят уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.

Досрочная выплата производится централизованно, охватывая как тех пенсионеров, которые получают деньги через банковские учреждения, так и тех, кто пользуется услугами почтовой доставки.

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Экономика #Деньги #Общество
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