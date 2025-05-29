Губернатор Кузбасса объяснил отмену авиарейсов проблемами с деталями

Новосибирская авиакомпания S7 отменила часть рейсов, в том числе «Новокузнецк — Москва», из-за проблем с поставками запасных деталей, заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время «прямой линии» 28 мая.

Чиновники спросили, когда возобновятся прямые перелёты между Новокузнецком и столицей.

«Авиалайнеры, которые используются авиакомпаниями, были закуплены за рубежом. И сегодня авиакомпании, чтобы сберечь ресурс, стремятся бережно относиться к подвижному составу, который у них есть. Есть проблемы с поставкой запасных частей, и пока эта проблема решается, S7 ряд рейсов вынуждена была сократить», — признал Середюк.

Сейчас S7, по словам Середюка, ожидает поставку запчастей «по другим схемам». Аваикомпания не комментировала слова губернатора.

В то же время с начала июня из Новокузнецка в Москву начнет летать лоукостер Smartavia. Сохраняется рейс «Аэрофлота» до столицы.