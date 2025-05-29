Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Министерство юстиции России не увидело оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами, сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — сказал ТАСС Свириденко.

Он отметил, что включение лиц в реестр иностранных агентов осуществляется только при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков направил обращение на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом.