Медведев раскрыл число пополнивших армию России добровольцев

Десятки тысяч добровольцев ежемесячно заключают контракт о службе в Вооруженных сила России и эту тенденцию нужно укрепить, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

С начала года в воинские части ВС РФ прибыли почти 175 тысяч военнослужащих. Кроме того, в добровольческие подразделения были приняты более 14 тысяч человек, сказал Медведев.

«В то же время очевидно, что у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе. И, в общем, это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием вооруженных сил по контракту», — сказал зампред Совбеза.

В 2024 году Вооруженные силы России пополнили 440 тысяч контрактников.