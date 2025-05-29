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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия поможет Украине с дальнобойным оружием

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц
Фото: President Of Ukraine / CC0

Германия поддержит Украину в разработке и производстве дальнобойного оружия, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Наши министры обороны подпишут сегодня меморандум о намерениях по снабжению дальнобойными боевыми системами украинского производства, - Мы хотим также сделать возможным совместное производство [дальнобойного оружия]», — приводит ТАСС заявление Мерца.

По его словам, «это будет сотрудничество на промышленном уровне, которое может осуществляться как на Украине, так и здесь в Германии». «Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами», — отметил канцлер ФРГ.

Системы вооружения большой дальности поступят в распоряжение ВСУ в течение нескольких недель, сообщило Минобороны Германии. По данным ведомства, ФПГ будет осуществлять прямые инвестиции в производство вооружений на Украине.

По информации газеты Bild, правительство ФРГ планирует выделить средства на разработку Украиной крылатых ракет дальностью до 2,5 тысячи километров.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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