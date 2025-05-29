Российская делегация намерена 2 июня в Стамбуле представить украинской стороне меморандум с позицией России по вопросам мирного урегулирования, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса», — сказал Лавров.

По его словам, делегация России во главе помощником президента Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

«Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», — отметил Лавров.

Первый раунд переговоров прошел в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «тысяча на тысячу» и представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях в меморандуме.