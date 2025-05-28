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Названа несовместимая с алкоголем пищевая добавка

Источник:
Sibnet.ru
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Добавки с мелатонином для улучшения сна нельзя сочетать с алкоголем, рассказал британский нарколог Олалекану Отулане.

Ошибка может привести к сонливости, головокружению и спутанности сознания, а также проблемам с печенью у некоторых людей, уточнил специалист в комментарии изданию WelnessPulse.

Мелатонин — гормон, который организм естественным образом вырабатывает в ответ на темноту и в соответствии с работой циркадных ритмов. Он вырабатывается шишковидной железой — частью мозга, которая регулирует циклы сна и бодрствования.

Добавки с мелатонином содержат синтетический аналог этого соединения. Подобные препараты активно используются для борьбы с легкими нарушениями сна, они доступны для приобретения без рецепта.

«И алкоголь, и мелатонин обладают схожими побочными эффектами — они могут вызвать сонливость, заторможенность, спутанность сознания и головокружение. Эти побочные эффекты могут усиливаться при совместном приеме, повышая риск падений и нарушений координации», — уточнил врач.

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