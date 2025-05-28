Россиянам станет доступен самозапрет на азартные игры

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении механизма добровольного отказа граждан от участия в азартных играх. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Согласно размещенному в системе «Законотворчество» законопроекту, для реализации самозапрета нужно подать заявление регулятору через портал «Госуслуг». В заявлении следует указать желание исключить себя из списка участников азартных игр.

Документом закрепляется перечень действий, совершение которых не допускается после включения информации о физическом лице в перечень. Например, таким лицам организаторы азартных игр не смогут направлять сообщений рекламного характера.

Организаторы азартных игр также будут обязаны размещать информацию о порядке подачи заявления о включении информации о физическом лице в перечень путем размещения на своем официальном сайте баннера со ссылкой на соответствующий раздел «Госуслуг».

Сам реестр будет закрытым. Срок отказа не может быть менее 12 месяцев. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.