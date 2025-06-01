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Аптеки с 1 июня начали работать по новым правилам

Источник:
РИА Новости
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Аптеки с 1 июня официально стали частью системы здравоохранения, рассказала член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Аптечные организации перешли из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9).

«Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — рассказала РИА Новости Дрожжина.

Она подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.

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Жизнь #Здоровье #Законы
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