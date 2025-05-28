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Процесс зарождения жизни на Земле воспроизвели в лаборатории

Источник:
Sibnet.ru
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Химики из Университетского колледжа Лондона смоделировали в лаборатории процесс зарождения земной жизни. Механизм предполагает самопроизвольную репликацию молекул РНК без участия белков или ферментов.

Так называемый «мир РНК» — это гипотетический этап возникновения жизни на Земле, когда функцию хранения генетической информации, и катализ химических реакций выполняли ансамбли молекул рибонуклеиновых кислот до появления ДНК и сложных белков.

До недавнего времени воссоздать естественную репликацию РНК в простых условиях до сих пор не удавалось. Чтобы продемонстрировать ее реальность, ученые использовали короткие триплетные строительные блоки РНК.

Процесс был запущен повторяющимися циклами нагревания и замораживания, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Nature Chemistry. Подобные циклы вполне могли существовать в мелководных геотермальных прудах древней Земли с пресной водой.

Эксперимент дает важные подсказки о том, как могла запуститься молекулярная эволюция на нашей планете, так как ее конкретные этапы до сих пор остаются для исследователей загадкой.

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