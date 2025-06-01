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Дерматолог дала совет по уходу за кожей летом

Источник:
«Известия»
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Высокая солнечная активность летом действует на кожу не самым благоприятным образом, приводя к процессу фотостарения, предупредила врач косметолог-дерматолог Олеся Лученкова.

Фотостарение — это не только появление пигментных пятен, но и расширение капилляров, воспалительные процессы, утолщение поверхностного слоя кожи, ухудшение качества коллагеновых и эластиновых волокон, сказала Лученкова в интервью «Известиям».

По ее словам, чтобы сохранить здоровье и молодость кожи, обязательно нужно использовать солнцезащитный крем, а также солнцезащитные очки, головные уборы, не загорать с 12.00 до 16.00.

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Важно также увлажнять кожу, чтобы качество коллагеновых волокон, ее упругость, тонус не снижались под действием солнечных лучей. Среди эффективных процедур косметолог назвала мезотерапию или биоревитализацию. 

Также существует фотодинамическая терапия, которая воздействует на иммунитет кожи, ее здоровый вид, снимает воспаление. Она делает ее более устойчивой и к солнечному воздействию, и к воздействию различных негативных факторов, поступающих извне, отметила врач.

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Жизнь #Здоровье
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