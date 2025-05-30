Почему зубы называют молочными и коренными

Естественные зубы человека меняются раз в жизни: молочные выпадают, коренные вырастают. Почему они так называются?

Первые зубы человека «молочными» нарек «отец медицины» Гиппократ. Он предложил теорию, согласно которой эти органы формируются из молока матери, так как они прорезываются во время грудного вскармливания.

Никакого отношения грудное молоко к росту первых зубов не имеет. В действительности они начинают формироваться еще в утробе матери.

У человека прорезываются 20 молочных зубов: по 10 на верхней и нижней челюстях, по пять на каждой половине челюсти (два резца, клык и два моляра). Нормой считается появление первого зуба в возрасте шести месяцев.

Начало выпадения первых зубов у детей приходится на возраст пяти-шести лет. Последний молочный зуб в большинстве случаев выпадает в интервале 12-14 лет.

Коренные и моляры

Во многих европейских языках «взрослые» зубы называются молярами. В латинском языке mola означает «жернов», то есть камень для перетирания. От него происходит molar — это слово в XIV веке было использовано для обозначения зубов, предназначенных для измельчения пищи.

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В русском языке используется устойчивое сочетание — коренной зуб. То есть основной, постоянный.

Слова «моляр» и «премоляр» используют стоматологи. В обычной речи распространено называть конкретный коренной зуб по его номеру: от четверки до восьмерки.

Почему зубы меняются один раз

Человек относится к дифиодонтным животным, то есть у него два поколения зубов.

Антрополог Станислав Дробышевский на YouTube объяснял, чтобы зубы произошли от чешуй рыб. «Вся акула покрыта зубами, просто те, которые по краю челюстей, они крупнее. И чешуя эта регулярно заменяется. Поэтому выпал — вырос, выпал — вырос», — описал он рыбьи зубы.

Зубы рыб — это «были цеплялки — схватил и просто удерживай». Но у зверообразных рептилий смысл зубов начал меняться: они стали превращаться в «давящие перетирающие штуки».

«И быстро растить не выйдет, лучше сделать дофига прочный зуб. Поэтому одна смена в принципе в самый раз получается», — пояснил антрополог.