Закись азота признают одурманивающим веществом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет механизм контроля оборота закиси азота. Его включат в перечень одурманивающих, следует из документа, опубликованного на сайте системы «Законотворчество».

В настоящее время в России действует принятый в 2021 году закон «Об ограничении оборота закиси азота». Этот документ полностью запретил бытовое использование вещества, разрешив его применение только как медицинского анестетика и для промышленных нужд.

Однако данный закон не отнес закись азота к одурманивающим веществам, что создало правовой пробел — его употребление не подпадало под антинаркотическое законодательство. Новый законопроект устраняет этот недостаток.

Инициаторы документа отметили, что в последнее время участились случаи, когда подростки вдыхают закись азота для достижения наркотического опьянения, тем самым причиняя своему здоровью вред.

Закись азота (N2O) иногда называют «веселящим газом». В малых количествах газ вызывает тонизирующий и веселящий эффект, однако при попадании в организм большого количества он способен вызывать подавленность, сонливость, неадекватное поведение.