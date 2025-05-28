НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Закись азота признают одурманивающим веществом

Источник:
Sibnet.ru
195 1

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет механизм контроля оборота закиси азота. Его включат в перечень одурманивающих, следует из документа, опубликованного на сайте системы «Законотворчество».

В настоящее время в России действует принятый в 2021 году закон «Об ограничении оборота закиси азота». Этот документ полностью запретил бытовое использование вещества, разрешив его применение только как медицинского анестетика и для промышленных нужд.

Однако данный закон не отнес закись азота к одурманивающим веществам, что создало правовой пробел — его употребление не подпадало под антинаркотическое законодательство. Новый законопроект устраняет этот недостаток.

Инициаторы документа отметили, что в последнее время участились случаи, когда подростки вдыхают закись азота для достижения наркотического опьянения, тем самым причиняя своему здоровью вред.

Закись азота (N2O) иногда называют «веселящим газом». В малых количествах газ вызывает тонизирующий и веселящий эффект, однако при попадании в организм большого количества он способен вызывать подавленность, сонливость, неадекватное поведение.

Еще по теме
Россиянам станет доступен самозапрет на азартные игры
Госдума утвердила требования к гостевым домам
Верховный суд предложил смягчить статью 228
ЛДПР внесет в Госдуму закон о зарплате домохозяйкам
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

преступники захватившие власть в киеве через гос. переворот в 2014 г. напали на жителей донбасса которые...

mosquito__2010

то что нато агрессор и так всем было понятно.иначе зачем бы они расширялись на восток обманывая русских.просто...

se 34

Опять наверно приставал к чужим мужьям

corrector

Гренландию и Канаду уже присоединил к США что ли? Китай нагнул в экономической войне? .. а, нет..