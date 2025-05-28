НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России

Источник:
Sibnet.ru
685 9

Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику при атаках беспилотниками на регионы России, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку», — пояснил Кнутов в интервью газете «Взгляд».

Аналитик пояснил, что при таких налетах ПВО очень сложно перехватить все цели, часть беспилотников преодолевает оборону. Кнутов предложил подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, чтобы минимизировать риски.

«Самое главное — наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте», — добавил эксперт.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа. Крупных разрушений удалось избежать, также отсутствуют погибшие.

Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Еще по теме
Силы ПВО России за три часа уничтожили 112 украинских дронов
Ушла эпоха: российские военные распрощались с портянками
Завершен обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Атомный подводный крейсер «Архангельск» отстрелялся «Калибром»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Обсуждение (9)
Картина дня
Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России
Зеленский запросил трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
Путин потребовал равной и неделимой безопасности для всех
Лукашенко поручил вырастить картошку для России
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
34
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
25
Путину сообщили о дефиците картофеля в Белоруссии
24
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
21
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
18
США выступили против участия Мединского в переговорах