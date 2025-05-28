Раскрыта новая тактика ВСУ для ударов по России

Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику при атаках беспилотниками на регионы России, сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«ВСУ повышают массовость атак и используют новую тактику: направляют рой кустарно собранных БПЛА на наши установки ПВО, а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку», — пояснил Кнутов в интервью газете «Взгляд».

Аналитик пояснил, что при таких налетах ПВО очень сложно перехватить все цели, часть беспилотников преодолевает оборону. Кнутов предложил подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, чтобы минимизировать риски.

«Самое главное — наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника. Причем не стоит ограничиваться авианалетами – должна работать агентура, диверсионные группы для уничтожения объектов на месте», — добавил эксперт.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь над Центральной Россией были уничтожены и перехвачены 296 беспилотников самолетного типа. Крупных разрушений удалось избежать, также отсутствуют погибшие.

Атаки произошли в Московском регионе, а также в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.