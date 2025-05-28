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Зачем мошенники звонят и кладут трубку

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники с помощью телефонных звонков, при которых вызов поступает и сразу обрывается, пытаются обойти антифрод-системы, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

«Когда злоумышленники звонят и кладут трубку, их цель — чтобы жертва сама перезвонила. Таким образом мошенники стремятся обойти антифрод-системы, ведь обычно подозрительные звонки — входящие», — объяснил эксперт компании.

Специалист посоветовал не перезванивать на номера, с которых поступают подозрительные вызовы, так как если звонящему действительно важно поговорить с человеком, он снова постарается связаться по телефону или напишет сообщение.

Если человек перезванивает мошеннику, против него начинают использовать традиционные методы социальной инженерии. Так, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников различных служб и стараться выведать конфиденциальные данные.

«Универсальный совет — всегда скептически относиться к тому, что говорят по телефону. Если слова звонящих звучат убедительно, нужно положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона, указанному на сайте организации», — порекомендовал эксперт.

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Жизнь #Общество
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