Зачем мошенники звонят и кладут трубку

Мошенники с помощью телефонных звонков, при которых вызов поступает и сразу обрывается, пытаются обойти антифрод-системы, сообщила пресс-служба «Лаборатории Касперского».

«Когда злоумышленники звонят и кладут трубку, их цель — чтобы жертва сама перезвонила. Таким образом мошенники стремятся обойти антифрод-системы, ведь обычно подозрительные звонки — входящие», — объяснил эксперт компании.

Специалист посоветовал не перезванивать на номера, с которых поступают подозрительные вызовы, так как если звонящему действительно важно поговорить с человеком, он снова постарается связаться по телефону или напишет сообщение.

Если человек перезванивает мошеннику, против него начинают использовать традиционные методы социальной инженерии. Так, злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников различных служб и стараться выведать конфиденциальные данные.

«Универсальный совет — всегда скептически относиться к тому, что говорят по телефону. Если слова звонящих звучат убедительно, нужно положить трубку и перезвонить по официальному номеру телефона, указанному на сайте организации», — порекомендовал эксперт.